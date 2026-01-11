اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران وترامب يهدد

تتواصل الاحتجاجات التي انطلقت في إيران على خلفية تدهور سعر صرف العملة المحلية إلى مستويات متدنية، واتسعت جغرافيتها لتشمل عموم المحافظات الإيرانية.

وبينما يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل إذا قمعت طهران المتظاهرين، يتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاحتجاجات.

ويرى رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني أن إيران في خضم حرب وأن هذه الأحداث تدار من الخارج.

كما يقول الجيش الإيراني إنه سيعمل بحزم على حماية المصالح الوطنية وصونها.

أما الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان فبدا متفهما لحالة الاستياء الشعبي، ويرى أن الحكومة الإيرانية مسؤولة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة.

تقرير: نسيبة موسى