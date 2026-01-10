كيف انعكست التطورات باليمن على خريطة السيطرة على الأرض؟

بعد أن ظل المجلس الانتقالي الجنوبي والتشكيلات العسكرية الموالية يسيطران على ما يزيد على نصف مساحة اليمن، حدثت تطورات ميدانية وسياسية متلاحقة أدت إلى تحولات جذرية في خريطة السيطرة على الأرض.

وانتهت التحولات بإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حل نفسه، واستلام قوات "درع الوطن" العديد من المعسكرات والمواقع السيادية من محافظة عدن إلى المهرة أقصى شرقي البلاد، وذلك بالتنسيق مع تشكيلات عسكرية كانت تتبع الانتقالي الجنوبي.

وتظهر خريطة السيطرة، أن الحكومة اليمنية والقوات التابعة لها يسيطران على أكثر من 60% من مساحة البلاد، كامل محافظات جنوب اليمن إضافة إلى أجزاء من محافظتي مأرب وتعز.

أما جماعة الحوثيين فتسيطر على نحو 33% من مساحة اليمن وتتركز في محافظات شمال اليمن، في حين تتمركز قوات طارق صالح أو ما تعرف بقوات "حراس الجمهورية" في الساحل الغربي.

تقرير: أحمد جرّار