توقيف عدد من المحتجين على اعتقال مهاجرين في مينيسوتا

اعتقلت قوات الأمن الداخلي الفدرالية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية متظاهرين احتجوا -أمام أحد مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين- على مقتل سيدة برصاص عنصر من شرطة الهجرة الأربعاء الماضي.

وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين ورحيل القوات الفدرالية ومحاسبة المسؤولين، في حين أكدت السلطات مواصلة تنفيذ أوامر البيت الأبيض.

تقرير: أنس الصبار