شاهد.. المدرسة الطشتمرية في القدس من الداخل

المدرسة الطشتمرية مؤسسة تعليمية عريقة في البلدة القديمة من القدس وبنيت في القرن الـ14 الميلادي وتحولت إلى دكاكين ومساكن.

تقع المدرسة عند ملتقى طريق باب السلسلة وطريق حارة الشرف، كانت تضم عددا من المرافق من بينها كتاب لتحفيظ القرآن للأطفال ومدرسة لتعليم علوم الدين وضريح دفن فيه مؤسس المدرسة.

لم تعد المدرسة الطشتمرية حاليا تؤدي أدوارها التعليمية، فإلى جانب الدكاكين المطلة على طريق باب السلسلة، والتي يعتقد أنها كانت جزءا من الكتاب، تقطن في الطوابق العليا 5 عائلات مقدسية، أما الطابق الأرضي، فيستخدم حاليا مقرا لمجلس الهيئة الإسلامية العليا، في حين بقيت التربة على حالها.

تحمل المدرسة اسم بانيها الأمير المملوكي سيف طشتمر بن عبد الله العلائي، وفق ما هو مكتوب في نقش على حجر من المرمر على الواجهة الشمالية للمبنى، ونصه "أمر بإنشاء هذا المكان المبارك المقر الأشرف السيفي طشتمر العلائي بتاريخ سنة 784 هـ"، ويوافق 1382م.

في هذا الفيديو نترككم في جولة سابقة للجزيرة نت مع المرشد السياحي بشار روبين أبو شمسية داخل المدرسة لنتعرف على مرافقها.