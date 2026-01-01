احتجاجات إيران تتراجع والحكومة تعترف بمشروعيتها

قال مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين الدغير إن الاحتجاجات التي اندلعت غربي إيران أمس الأربعاء تراجعت بشكل كبير اليوم بسبب الإجازة الرسمية، والتعاطي الحكومي الإيجابي مع المحتجين.

وأكد الدغير أن الأجهزة الأمنية لم تدخل في مواجهات مع المحتجين، في حين أكدت الحكومة مشروعية الاحتجاجات مما ساعد على احتوائها.

وكان رئيس جهاز القضاء بمحافظة لُرستان الإيرانية، سعيد شهواري، قد أعلن عن فتح ملف قضائي في مقتل عنصر من قوات التعبئة (الباسيج) في مدينة كوهدشت، خلال احتجاجات شهدتها المدينة، أمس الأربعاء.

وأكد شهواري ضرورة التحقيق الدقيق والقانوني في جميع أبعاد هذه الحادثة. وطالب باتخاذ إجراءات حازمة ومن دون أي تساهل أو تهاون في حق المسببين والفاعلين.

وأكد بيان للحرس الثوري الإيراني أن حدثين أمنيين وقعا بسبب مناوشات شهدتها الاحتجاجات مما أدى لمقتل عنصر من قوات التعبئة (الباسيج)، وإصابة 13 آخرين، دون ذكر التفاصيل.