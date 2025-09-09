بالفيديو: متجر في القدس لبيع الأقمشة النادرة والغريبة

في شارع الدباغة بجوار كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، يتاجر المقدسي بلال أبو خلف بالأقمشة في مهنة ورثها عن والده منذ عام 1982، وتحديدا في أقمشة نادرة تستورد من سوريا والمغرب والهند.

ويؤكد أبو خلف في حديثه للجزيرة نت أن متجره يُعد الوحيد في القدس الذي يحتوي على أقمشة تراثية ودينية غريبة، لا تتوافر في أي مكان آخر، منها أقمشة مصنوعة من الحرير الأصلي السوري، وله شهرة تاريخية تعود إلى قرون مضت.

ويضيف أن هذه الأقمشة تُستخدم في صناعة ألبسة ذات رمزية دينية وتراثية، يحتفظ بها الفلسطينيون والسامريون وبعض مخاتير قرى ضواحي القدس حتى اليوم.

ويتحدث التاجر المقدسي عن لباسه الذي يرتديه والذي يطلق عليه "القمباز"، ويصفه بأنه زيّ متوارث منذ زمن النبي إبراهيم عليه السلام، لا يزال يُرتدى في المناسبات والأعياد، خاصة من قِبل كبار السن والوجهاء.

كما يصمم ألبسة خاصة للمسيحيين في أعيادهم، تُجلب أقمشتها من سوريا تحديدا، ولكل لون دلالته: الأحمر لعيد الميلاد، والليلكي لعيد الفصح، والأخضر لفترة الصوم.

ومن أبرز أعماله خياطة بدلة البابا خلال زيارته التاريخية للقدس عام 2000، والتي صُنعت من الحرير المذهب بخيوط ذهب عيار 9.

يعيش المتجر اليوم واقعا صعبا، بعد تراجع الحركة السياحية بشكل كبير في المدينة، إذ يقول أبو خلف "كانت القدس تستقبل نحو 90 مجموعة سياحية يوميا من مختلف أنحاء العالم، أما اليوم، فنكاد لا نرى زبونا واحدا".

وختم قائلا "سنبقى في القدس، وسنورّث هذه المهنة لأبنائنا وأحفادنا، ليكملوا عملهم في تلك المهنة".