قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير ثابت مسالمة في بلدة بيت عوا جنوب الخليل

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء منزل الأسير ثابت مسالمة في بلدة بيت عوا جنوب غرب مدينة الخليل.

حيث اندلعت مواجهات في محيط المنزل بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق. وتتهم سلطات الاحتلال الأسير مسالمة بالمشاركة في عملية إطلاق نار وقعت في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي عند مفترق الخضر والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين. مراسل الجزيرة محمد الأطرش ينقل تفاصيل الحدث من داخل منزل الأسير.