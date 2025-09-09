اتفاق جديد قد يكتمل بين إيران والوكالة الذرية تمهيدا لمرحلة جديدة

قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي سيلتقي هذا الأسبوع بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي لإتمام اتفاق قد يمهد لمرحلة جديدة من التعاون بين الطرفين.

وكان غروسي قد أكد خلال اجتماع لمحافظي الوكالة في فيينا أن الوكالة لم تتمكن من التحقق من اليورانيوم العالي التخصيب في إيران منذ 3 أشهر. وأضاف أن نجاح استئناف المفاوضات سيقلل من احتمال توجيه ضربات عسكرية لإيران في المستقبل.

تقرير: أحمد جرّار