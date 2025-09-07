مظاهرة في العاصمة البريطانية لندن للمطالبة بوقف فوري للحرب على غزة

للمرة الـ30 منذ بدء الحرب على غزة، تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة البريطانية لندن، احتجاجا على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني هناك.

كما تظاهر أكثر من ألف شخص في مظاهرة دعما لجماعة "بالستاين أكشن" (الحراك من أجل فلسطين) التي حظرتها الحكومة البريطانية مؤخرا. واعتقلت الشرطة أكثر من 420 شخصا في المظاهرة الداعمة للحراك من أجل فلسطين بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، حسب الشرطة البريطانية. تقرير: أسد الله الصاوي

المصدر: الجزيرة