فيلم "هند رجب" يفوز بالأسد الفضي في مهرجان البندقية السينمائي

فاز فيلم “صوت هند رجب” بالأسد الفضي في مهرجان البندقية السينمائي، وهي ثاني أرفع جائزة في هذا المهرجان. ويستند الفيلم إلى أحداث واقعية عن قتل دبابة إسرائيلية الطفلة الفلسطينية هند رجب.

وتقول مخرجة الفيلم التونسية كوثر بن هنية إن صوت هند رجب هو صوت غزة التي اصطدمت استغاثاتها بعالم أصم.

وهند رجب طفلة من بين 20 ألف طفل في غزة قتلتهم إسرائيل قنصا أو قصفا خلال عامين من الحرب، وقالت الرواية الرسمية الإسرائيلية إنهم قتلوا خطأ، أو كانوا أضرارا جانبية غير مقصودة.

وحوّل فيلم "هند رجب" -الذي لقي تصفيقا حارا امتد لنحو 24 دقيقة خلال عرضه الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي- أطفال غزة القتلى من أرقام إلى قصص موثقة تحمل بصمات القاتل واسم القتيل.

تقرير: نسيبة موسى