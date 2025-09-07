الاحتلال يدمر 90% من مباني قطاع غزة

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تقريرا يكشف عن حجم الدمار الهائل الذي تخلفه قوات الاحتلال في القطاع يوميا.

وحسب بيان المكتب الإعلامي، فإن آلة الحرب الإسرائيلية تدمر يوميا قرابة 300 مبنى في قطاع غزة، وقد دمرت بالفعل أكثر من 90% من المباني تقريبا.

ولليوم الثاني على التوالي منذ إعلان الهجوم على غزة، واصل جيش الاحتلال إصدار أوامر إخلاء للأبراج السكينة، ومن بينها برج الرؤية وعدد من المباني المجاورة له في حي تل الهوا جنوب غربي المددينة.

تقرير: صهيب العصا