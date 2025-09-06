وعورة الطرق تعيق وصول المساعدات للمتضررين من زلزال أفغانستان

وسط ظروف بالغة الصعوبة، تستمر جهود إغاثة الناجين من الزلزال الذي ضرب ولاية كونار (شرقي أفغانستان) وأسفر عن مقتل أكثر من 2200 شخص.

وقد أكد حاكم الولاية المولوي قدرت الله أبو حمزة -للجزيرة- انتهاء عملية البحث عن الناجين ودفن جميع الضحايا، في وقت تعيق فيه تضاريس المنطقة الجبلية، ووعورة الطرق، وصول المساعدات بسرعة.

وقد نزح السكان الذين نجوا من الزلزال إلى مناطق أخرى، بحسب مراسل الجزيرة.

تقرير: حمدي البكاري