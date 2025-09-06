فرق إزالة المتفجرات والألغام تواصل عملها في الخرطوم

تواصل فرق إزالة الألغام والمتفجرات عملها في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث يبحثون عن قنابل وألغام زُرعت خلال الحرب في قلب بيوت وشوارع العاصمة على مساحات تقدر بمئات الكيلومترات.

اقرأ المزيد

وفجّـر الجيش السوداني أكثر من 50 ألف جسم تم جمعها خارج العاصمة، ولا تزال مخاطر الحرب تلاحق المدنيين فالألغام والقذائف غير المنفجرة تشكّل تهديدا يوميا لحياتهم. ويشمل عمل فريق إزالة الألغام والمتفجرات، أيضا توعية سكان المدينة، بأنواع الألغام وخطورتها. تقرير: الطاهر المرضي

المصدر: الجزيرة