شاهد.. رونالدو يتجاوز ميسي في عدد الأهداف بتصفيات كأس العالم

أثبت الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو أن العمر مجرد رقم بعد إحرازه ثنائية بمرمى أرمينيا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026، اليوم السبت، جعلته يخطى غريمه ليونيل ميسي مرة أخرى.

وقد ساهم النجم البرتغالي في توسعة الفارق لصالح منتخب بلاده في التصفيات أمام أرمينيا (5-0) بتسجيله الهدفين الثاني والرابع.

وبذلك تجاوز "الدون" غريمه "البرغوث" الأرجنتيني، في صراع الأهداف المسجلة بتصفيات المونديال، حيث وصل إلى 38 هدفا مقابل 36 للبولغا.

ورفع "صاروخ ماديرا" رصيده إلى 942 هدفا في مسيرته الكروية، منها 140 هدفا دوليا، ليكرس نفسه الهداف التاريخي للمنتخبات بكل جدارة.

كما نجح "الدون" في هز الشباك للمرة الرابعة تواليا مع منتخب البرتغال أمام كل من الدانمارك، وألمانيا وإسبانيا وأرمينيا.