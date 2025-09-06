بعثة الأمم المتحدة تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

اتهمت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم متعددة ضد الإنسانية خلال حصارها لمدينة الفاشر في إقليم دارفور.

وتضمنت تلك الجرائم، القتل والتعذيب والاستعباد والاغتصاب والاستعباد الجنسي والعنف الجنسي والتهجير القسري والاضطهاد على أسس عرقية وسياسية.

فضلا عن التجويع الذي اتخذته قوات الدعم السريع وحلفاؤها أسلوبا للحرب، وفق التقرير الأممي الذي أشار لحرمان المدنيين من مواد أساسية لبقائهم، ما قد يرقى إلى جريمة إبادة ضد الإنسانية.

كما وجه التقرير الأممي أصابع الاتهام إلى الجيش السوداني.

تقرير: وليد العطار