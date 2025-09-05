فيلم "صوت هند رجب" يهز مهرجان فينيسيا

بمزيج من التأثر والغضب والصدمة، استمر جمهور مهرجان فينيسيا السينمائي بالتصفيق لمدة 24 دقيقة بعد عرض فيلم “صوت هند رجب”، الذي يحكي قصة الطفلة الغزية التي استغاثت بالعالم وقتلها الاحتلال الإسرائيلي.

ويوثّق فيلم "صوت هند رجب" -ذات الأعوام الخمسة- اللحظات الأخيرة للطفلة الفلسطينية هند رجب التي حوصرت داخل سيارة تحت القصف الإسرائيلي وسط تسجيلات صوتية حقيقية، حيث تحدثت عبر الهاتف مع فرق الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني لأكثر من 3 ساعات، تستغيث وتصف ما حولها، قبل أن ينقطع الاتصال، ليعثر عليها بعد 12 يوما جثة هامدة إلى جانب أفراد أسرتها، وقد مزقت رصاصات الاحتلال الـ355 جسدها الصغير.

تقرير: نسيبة موسى