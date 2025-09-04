أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة يواصل رحلته

أفاد مراسل الجزيرة بتواصل إبحار “أسطول الصمود” الذي يحمل مساعدات إنسانية وناشطين، في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

ووفق المراسل، فإن السفن عادت للتجمع قرب إحدى الجزر الصغيرة في عرض البحر الأبيض المتوسط، لمواصلة الابحار نحو المياه الدولية القريبة من المياه الإقليمية الإيطالية، حيث يرتقب أن تنضم للأسطول سفن محملة بأطنان من المساعدات الإغاثية، إلى جانب عشرات النشطاء.