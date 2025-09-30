مولدوفا بعد الانتخابات.. بين حلم الانضمام للاتحاد الأوروبي وشبح النفوذ الروسي

فاز حزب الحركة والتضامن الحاكم في مولدوفا بالانتخابات البرلمانية، مؤكدا التفويض الشعبي لمسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتجاوز ضغوط التدخل الروسي.

لكن رغم الانتصار، تواجه الحكومة تحديات داخلية قاسية، من فقر وأزمات طاقة مرتبطة بالغاز الروسي، إلى معضلة إقليم ترانسـنيستريا الانفصالي حيث تتمركز قوات روسية، مما يبقي البلاد أمام اختبار صعب بين حماية المسار الأوروبي والاستجابة لهموم المواطنين اليومية. تقرير: عياش دراجي

المصدر: الجزيرة