خرائط مدعومة بالبيانات تكشف تفاصيل الدمار والنزوح في غزة

تتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بوتيرة مذهلة: دمار يشمل أكثر من 60% من المنازل، نزوح نحو مليوني شخص، شح حاد في الموارد الأساسية يهدد الجميع، إضافة إلى العمليات العسكرية المكثفة لجيش الاحتلال.

وهذه العناصر مجتمعة تشكل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية عالميًا اليوم. ويستعرض محمود الكن في هذا التقرير خرائط مدعومة بالبيانات، تكشف تفاصيل الدمار والنزوح ونقص الإمدادات، وتظهر كيف تتداخل هذه العوامل لتحول غزة إلى نموذج للكارثة الإنسانية.

المصدر: الجزيرة