بالخريطة التفاعلية: مراحل الانسحاب الإسرائيلي ودور الأردن ومصر في الإشراف

كشف البيت الأبيض عن خريطة تفصيلية لخطة الانسحاب الإسرائيلي من غزة، تشمل انسحابًا أوليًا خلال 72 ساعة مع تبادل الأسرى، حيث يُفرج عن 250 محكومًا بالمؤبد و1700 معتقل فلسطيني.

وتتضمن الخطة نشر قوة استقرار دولية بمشاركة أميركية وعربية، بالتشاور مع الأردن ومصر، إلى جانب نخب من الشرطة الفلسطينية.

كما تنص على إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح لمنع تدفق الأسلحة، مع السماح بدخول 600 شاحنة مساعدات يوميًا ودعم اقتصادي لإعادة إعمار القطاع.