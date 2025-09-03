ملف غزة يسيطر على النسخة الـ20 من مؤتمر بليد الإستراتيجي

شهدت النسخة الـ20 من مؤتمر بليد الذي عقد مدة يومين في سلوفينيا، حضورا بارزا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك في الكلمات الافتتاحية والجلسات النقاشية.

اقرأ المزيد

وخلال المؤتمر، اتُهم الاتحاد الأوروبي بالفشل وبغض الطرف عما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين في القطاع. وقالت رئيسة سلوفينيا ناتاشا موسار، إن ما يحدث في غزة يكشف عدم صدقية المبادئ التي ترفعها أوروبا، معربة عن استغرابها من قبول العالم بنقص المياه والغذاء والدواء في القطاع بعد إعلانه منطقة مجاعة. تقرير: عبد الله الشامي

المصدر: الجزيرة