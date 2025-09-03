شاهد.. ميسي يتألق بهدف وتمريرة حاسمة بعد عودته من الإصابة

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا وصنع آخر في أول مباراة بعد عودته من الإصابة، ليقود فريقه إنتر ميامي للفوز على ضيفه لوس أنجلوس غالاكسي 3-1، في الجولة الـ27 من الدوري الأميركي لكرة القدم.

وغاب ميسي عن آخر مباراتين لإنتر ميامي أمام بوماس المكسيكي وأورلاندو، بعدما أصيب في الدقائق الأولى من مواجهة نيكاكسا المكسيكي في كأس الدوري في الثاني من أغسطس/آب.

وبدأ ميسي مباراة إنتر ميامي ولوس أنجلوس غالاكسي على مقاعد البدلاء -فجر اليوم الأحد- قبل أن يشارك في الشوط الثاني، ليساعد فريقه على تحقيق الفوز بهدف وتمريرة حاسمة .

وبعدما انتهى الشوط الأول بتقدم إنتر بهدف الإسباني جوردي ألبا أدرك لوس أنجلوس التعادل في الدقيقة 59، قبل أن يسجل ميسي هدف التقدم في الدقيقة 84، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 89 قدم تمريرة بالكعب سجل منها الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الثالث.

ورفع الفوز رصيد إنتر ميامي إلى 45 نقطة في المركز الخامس بمنافسات المنطقة الشرقية، علما أنه يملك 3 مباريات مؤجلة، في حين يحتل الصدارة فريق سينسيناتي برصيد 52 نقطة.

ورفع ميسي رصيده إلى 18 هدفا في 18 مباراة مع إنتر ميامي في الدوري هذا الموسم ليتصدر قائمة الهدافين، و24 هدفا في 31 مباراة في جميع المسابقات.