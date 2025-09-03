شاهد.. حكيمي يلعب الكرة مع أطفال في أحد أحياء المغرب

في لقطة تعكس الكثير من الجوانب الإنسانية في شخصيته ترجل نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي من سيارته لمداعبة كرة القدم رفقة مجموعة من الأطفال بأحد أحياء المغرب الشعبية.

وفاجأ الدولي المغربي مجموعة من الأطفال بأحد أحياء مدينة القصر الكبير بالمغرب عندما نزل من سيارته وانضم إليهم وشرع في مداعبة الكرة، ما أضفى أجواء من البهجة والفرح بينهم.

اللقطة أثارت تفاعلا كبيرا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت آلاف الإعجابات والتعليقات المؤيدة والمرحبة بهذه اللفتة الإنسانية من نجم كرة القدم.

ويستعد حكيمي رفقة المنتخب المغربي لمواصلة مشوارهم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يتصدر المنتخب مجموعته ويقترب من حسم بطاقة التأهل للمونديال.

ويتبقى لأسود الأطلس مباراة أمام النيجر في 5 سبتمبر/أيلول، وأخرى ضد زامبيا في 9 من الشهر نفسه بالعاصمة الزامبية لوساكا.