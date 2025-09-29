الضفة الغربية تواجه حربا اقتصادية بفعل السياسات الإسرائيلية

بينما تتجه الأنظار إلى الحرب على غزة تتعرض الضفة الغربية لحرب من نوع آخر، حرب اقتصادية صامتة، ولكنها مدمّرة.

في ظل سياسات إسرائيلية ممنهجة، يتسارع الانهيار المالي للضفة، ليس فقط بفعل البطالة وفقدان الوظائف، بل نتيجة شبكة معقدة من الإجراءات التي تخنق الاقتصاد وتضرب مفاصل الحياة اليومية للفلسطينيين. تقرير صهيب الملكاوي يرصد ملامح الأزمة المتفاقمة ويكشف كيف تحولت الأدوات المالية إلى وسيلة ضغط تهدد بانفجار اجتماعي واقتصادي غير مسبوق.

المصدر: الجزيرة