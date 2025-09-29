استئناف صادرات النفط من كردستان العراق لميناء جيهان التركي

قالت وزارة النفط العراقية إن صادرات النفط سترتفع إلى أكثر من 3.5 ملايين برميل يوميًا، وذلك بعد استئناف التصدير من حقول إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف العام.

اقرأ المزيد

بعد ساعات من استئناف ضخ النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، يرى العراقيون أن الاتفاق النفطي بين بغداد والإقليم سينعكس إيجابا على اقتصاد البلاد، ويسهم في إنهاء الأزمات المعيشية لموظفي الإقليم بعد سنوات من غياب التوافق السياسي والاقتصادي بين بغداد وأربيل. تقرير: ستير حكيم

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة