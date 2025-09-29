إيران تتهم واشنطن بسلوك غير منطقي تجاه مفاوضات الملف النووي

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الولايات المتحدة اتبعت سلوكا غير منطقي تجاه جهود بلاده للتوصل إلى حل عادل للملف النووي.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال إن إعلان الترويكا الأوروبية تفعيل "آلية الزناد" يشوبه خلل قانوني وإجرائي، ويعد لاغياً وباطلاً. من جانبها أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا التمسك بهدف منع إيران من امتلاك أو تطوير سلاح نووي، واعتبر بيان الدول الثلاث أن تفعيل "آلية الزناد" جاء كملاذ أخير، لمنح إيران الفرصة لمعالجة المخاوف بشأن برنامجها النووي.

تقرير: وليد العطار