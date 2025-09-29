إسرائيل ترفض طلبات تنسيق تسمح بإنقاذ جرحى غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منع فرق الدفاع المدني من الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي تصل إليها من داخل أحياء تتعرض للقصف في مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني إن مصابين في القصف الإسرائيلي فارقوا الحياة دون أن تُقدَم لهم خدمة الإسعاف ولم يتمكن ذووهم من نقلهم إلى المستشفيات، في الوقت الذي يرفض فيه جيش الاحتلال طلبات تنسيق تسمح لطواقم الدفاع المدني بالدخول إلى الأحياء المحاصرة.

تقرير: جعفر سلمات