ما موقف شركاء إيران بعد تفعيل آلية الزناد وفرض العقوبات؟

ترتفع داخل مجلس الأمن الدولي أيادي التصويت لترجح كفة الرافضين لمقترح روسي صيني لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران.

وهذا يعني أن أيادي أخرى ستفعّل ما تُعرف بـ"آلية الزناد"، التي تعني إعادة فرض العقوبات الأممية السابقة على إيران تلقائيا. وتفتح هذه العقوبات الباب لاستهداف ومتابعة كيانات وأفراد يسهمون مباشرة أو غير مباشرة في البرنامج النووي أو الصاروخي الإيراني، كما أنها تقلص قدرة إيران المالية عبر تضييق أوسع على التحويلات الدولية وسلاسل الإمداد. ما تأثير العقوبات المرتقبة وما تداعياتها المحتملة على إيران وما موقف شركائها، وفي مقدمتهم الصين وروسيا؟

تقرير: عبد القادر عراضة