ما تفاصيل الخطة الأميركية لوقف الحرب الاسرائيلية على غزة؟

عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، خطة جديدة لوقف الحرب على قطاع غزة، وذلك خلال اجتماعه مع قادة دول عربية وإسلامية، على هامش أعمال الجمعية لعامة للأمم المتحدة.

وتتكون الخطة الأميركية من 21 بندا تندرج تحت 4 عناوين رئيسة تشمل الوقف الفوري للحرب، وتبادل الأسرى وعفوا لمن يقبل التعايش من أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وبناء ممرات آمنة لمن يرغب في مغادرة القطاع.

كما تضمنت الخطة بنودا خاصة بإدخال المساعدات وإعادة الإعمار، بالإضافة لـ10 بنود مخصصة للحديث عن خطة "اليوم التالي"، وتصور مسار الدولة الفلسطينية بعد إنهاء الحرب، والتوصل لحوار إسرائيلي فلسطيني.

تقرير: وليد العطار