طهران تستعد لمرحلة ما بعد تفعيل آلية الزناد

صيف عام 2015 في فيينا، لحظة وصفت بالتاريخية في عالم السياسة، وقع اتفاق بين إيران ومجموعة 5+1 وغادر نووي إيران حيز التهديد الأمني كما يقول الغرب إلى مجال التطبيع العالمي.

أما الآن فقد فشل الاتفاق النووي رسميا بعد تفعيل الدول الأوروبية لآلية الزناد، لتعود إيران إلى ما قبل عام 2013 وترفع في وجهها عصا 6 عقوبات دولية تستهدف قطاعات حيوية في برنامجها النووي والصاروخي وفي تعاملاتها المالية. هل يدفع الضغط والضغط المضاد إلى مفاوضات جديدة؟ أم ستشهد المنطقة شتاء ساخنا على ضوء هذه التطورات؟ تقرير: نور الدين الدغير

المصدر: الجزيرة