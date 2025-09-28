بعد عام من اغتيال حسن نصر الله.. حزب الله يسعى لترميم قدراته

من قلب ضاحية بيروت الجنوبية، أراد حزب الله أن تكون ذكرى اغتيال أمينه العام السابق حسن نصر الله مناسبة لإيصال رسائل متعددة، وردا على الضربة القاسية التي تعرض لها الحزب وجمهوره.

وفي حين تظهر المؤشرات أن حزب الله أجرى تبديلا في إستراتيجية عمله بعد الحرب التي خاضها ضد إسرائيل ويسعى لإعادة تعزيز نقاط قوته، تشتد الضغوط الإقليمية والدولية على لبنان، وتصر الحكومة على ضرورة أن يعتمد الحزب مقاربة داخلية مختلفة ويسلم سلاحه. تقرير: إيهاب العقدي

المصدر: الجزيرة