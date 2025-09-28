انتفاضة الأقصى.. حين ثار الشارع الفلسطيني نصرة لأولى القبلتين

تمر اليوم الذكرى الـ25 لاندلاع شرارة الانتفاضة الثانية من ساحات المسجد الأقصى، التي اقتحمها زعيم المعارضة الإسرائيلية أرييل شارون يوم 27 سبتمبر/أيلول 2000 بحماية نحو ألفي عنصر من جنود الاحتلال.

وفي اليوم التالي للاقتحام اندلعت مواجهات عنيفة بين المصلين وقوات الاحتلال داخل ساحات أولى القبلتين بعد انقضاء صلاة الجمعة، مما أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين، وجرح 250 آخرين، بالإضافة إلى إصابة 13 جنديا إسرائيليا.

وسرعان ما امتدت المواجهات لتشمل المحافظات الفلسطينية كافة، في انتفاضة استمرت قرابة 5 أعوام.

وتحل ذكرى الانتفاضة الثانية قبل أيام من حلول الذكرى الثانية لمعركة "طوفان الأقصى" التي انطلقت دفاعا عن المسجد الأقصى أيضا يوم السبت السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.