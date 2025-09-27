عودة العقوبات الدولية على إيران بعد فشل المساعي الدبلوماسية

فشلت الجهود الدبلوماسية في إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، إذ أخفق مجلس الأمن في اعتماد مشروع روسي صيني لتمديد رفع العقوبات.

وستعود جميع العقوبات الدولية آليا الأحد المقبل، وهذا سينهي التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتبرر الترويكا الأوروبية قرارها بانتهاكات إيران لالتزاماتها النووية، بينما تؤكد طهران حقها في الطاقة النووية السلمية.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر صفقات الأسلحة وتفتيش الشحنات.

تقرير: جعفر سلمات