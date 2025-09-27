شد وجذب في الميادين السياسية والعسكرية بين روسيا وأوكرانيا

تدرس إدارة الرئيس دونالد ترامب تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك وأسلحة أخرى بعيدة المدى،

وفي مقابلة مع موقع أكسيوس، قال الرئيس الأوكراني إن استخدام هذه الأسلحة يبقى رهينا بقدرة ترامب على الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب بالطرق الدبلوماسية. في ظل هذه التطورات، تترقب المنطقة إذا كانت صفقة صواريخ توماهوك ستدفع نحو مواجهة أوسع، أم ستدعم فرضية أوكرانيا الرامية إلى تهديد بوتين ودفعه نحو الدبلوماسية.

تقرير: شيماء بوعلام