شاهد.. اشتباكات وتضارب بين لاعبي فريقي القادسية والكويت في الدوري الكويتي

اشتباكات وتضارب بين لاعبين وإداريين وطاقم تحكيم مباراة القادسية والكويت بالدوري الكويتي لكرة القدم.

فوضى عارمة واشتباكات وتضارب بين اللاعبين والإداريين وطاقم التحكيم، عقب صافرة النهاية في مباراة القمة بين الكويت والقادسية -أمس الجمعة- ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الكويتي الممتاز.

وحسم الكويت المباراة 2-1 لمصلحته، وافتتح محمد مرهون التسجيل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (29)، قبل أن يعزز التونسي طه ياسين الخنيسي التقدم (ركلة جزاء 45+7).

وقلص بدر المطوع الفارق للقادسية (84)، لتشتعل الدقائق الأخيرة من اللقاء، حيث شهدت الدقيقة (90+9) طرد الجزائري سفيان بوشار مدافع القادسية، مما زاد حدة التوتر حتى لحظة إطلاق صافرة النهاية.

بهذا الفوز، رفع الكويت رصيده إلى 10 نقاط ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد القادسية عند 7 نقاط في المركز الثاني.

وشهدت مباراة القادسية والكويت في الدوري الكويتي، الجمعة، أحداثا ساخنة بعد صافرة النهاية، حيث اندلع شجار بين عدد من لاعبي وإداريي الفريقين، مما تسبب في فوضى داخل أرض الملعب وخارجه.

وعقب صافرة النهاية، اقتحم بعض الإداريين أرض الملعب للاعتراض على قرارات التحكيم، وتطورت الأمور إلى اشتباكات بالأيدي وتدافع بين الطرفين، وسط محاولات من الأجهزة الأمنية والحكام لاحتواء الموقف، في حين امتدت الفوضى إلى المدرجات والمنصة الرسمية.

موقف الاتحاد الكويتي

الاتحاد الكويتي لكرة القدم أصدر بيانا أعرب فيه عن أسفه العميق لما حدث، مؤكدا رفضه التام لتلك الأحداث التي وصفها بأنها مسيئة للرياضة الكويتية ومنظومتها الكروية، خاصة في مباراة تحظى بمتابعة واسعة داخل البلاد وخارجها.

وأضاف الاتحاد أن جميع المتسببين في تلك الأحداث سيتم تحويلهم إلى لجنة الانضباط التي ستتخذ أشد العقوبات وفق اللوائح المعمول بها، في محاولة لضمان عدم تكرار مثل هذه المشاهد التي تلقي بظلالها على سمعة الدوري الكويتي.