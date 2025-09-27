تزايد وتيرة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمحاصيل الزيتون بالضفة الغربية

مع اقتراب موسم قطاف الزيتون في فلسطين، يعود مشهد استهداف هذه الشجرة إلى الواجهة،

ففي ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية التي امتدت إلى آلاف الأشجار خلال الأشهر الماضية، تزايدت وتيرة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمحاصيل الزيتون بالضفة الغربية. ويشكل هذا الأمر تهديدا بخسائر فادحة مع بدء الموسم، ويزيد من معاناة المزارعين الذين يواجهون موسما جديدا تحت نيران الاستيطان. تقرير: منتصر نصار

المصدر: الجزيرة