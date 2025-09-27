الناتو يستعرض قوته في بحر الشمال بالتزامن مع تصاعد التوتر مع روسيا

بالتزامن مع تصاعد التوتر مع روسيا، يُجري حلف شمال الأطلسي (الناتو) مناورات عسكرية في بحر الشمال شارك فيها 10 آلاف عسكري من 13 دولة.

يأتي ذلك بالتزامن مع أعمال اجتماع اللجنة العسكرية للحلف المنعقدة في لاتفيا لمناقشة سبل تعزيز التنسيق الدفاعي بين الدول الأعضاء.

وعلى بعد مئات الكيلومترات من مناورات بحر الشمال، حلقت مسيّرتان يعتقد أنهما روسيتان فوق أكبر قاعدة عسكرية في الدانمارك.

أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فقد قال إن أي عدوان على بلاده سيكون الرد عليه حاسما، كما حذر من إسقاط أي طائرة داخل المجال الجوي الروسي.

تقرير: نسيبة موسى