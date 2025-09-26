نتنياهو يهاجم الغرب في خطاب أممي ويؤكد رفض الدولة الفلسطينية

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية- رسائل هجومية حادة للغرب، في ثاني خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

واتهم نتنياهو القادة الذين اعترفوا بالدولة الفلسطينية بأنهم اختاروا "استرضاء الشر"، ورفضَ فرض ما وصفها بـ"دولة إرهابية" على إسرائيل، مؤكدا استمرار الحرب حتى القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي الخطاب أمام قاعة شبه خالية بعد انسحاب الوفود، وسط احتجاجات خارجية طالبت باعتقاله. تقرير: نسيبة موسى

المصدر: الجزيرة