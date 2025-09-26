ممر سوالكي.. نقطة توتر جديدة بين روسيا والناتو

تتصاعد التوترات الجيوسياسية حول ممر سوالكي، الذي يبلغ طوله 70 كيلومترا، والذي يربط بيلاروسيا بمقاطعة كالينينغراد الروسية عبر الحدود الليتوانية البولندية.

ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، عززت موسكو وجودها العسكري وأجرت مناورات تحاكي السيطرة على الممر، مما أثار مخاوف دول البلطيق من الانفصال عن حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويخشى الغرب تحويل بحر البلطيق لبحيرة مغلقة، بينما تتمسك روسيا بأمنها القومي، مما يجعل الممر شرارة محتملة لمواجهة مستقبلية.

تقرير: أسماء محمد علي