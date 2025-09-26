استهداف أميركي إسرائيلي متصاعد لمؤسسات الأمم المتحدة

تواجه مؤسسات الأمم المتحدة استهدافا أميركيا إسرائيليا متنوعا يشمل وقف التمويل والانسحاب والتشويه.

وتلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الضربة الأقسى بإلغاء إسرائيل الاتفاق معها ووقف واشنطن تمويلها البالغ 360 مليون دولار سنويا، بينما قُتل 404 من موظفيها في غزة.

وشملت الانسحابات الأميركية الإسرائيلية مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" بتهم التحيز، في حين استُهدفت قوات الطوارئ الدولية "يونيفيل" في لبنان ولجان التحقيق الأممية.

تقرير: وليد العطار