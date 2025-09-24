شاهد.. هدف فينيسيوس السحري في الدوري الإسباني

هدف فينيسيوس لاعب ريال مدريد في مرمى ليفانتي كان مزيجا من المهارة والسحر والدقة، ليستحق أن يكون أجمل أهداف الجولة.

وكان "الملكي" هزم مضيفه ليفانتي 4-1 ضمن منافسات الجولة السادسة من الليغا.

وفي الدقيقة الـ28 من المباراة، تلقى فينيسيوس جونيور تمريرة من فالفيردي دخل منطقة جزاء ليفانتي، واستطاع أن يسدد كرة ساحرة بين مدافعين، خدعت الحارس الأسترالي ماثيو رايان.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن ملاحقه برشلونة قبل اكتمال منافسات الجولة، في حين يمتلك ليفانتي 4 نقاط فقط في المركز الـ16.