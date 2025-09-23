والد لامين جمال: ابني أفضل لاعب بالعالم ولا منافس له

منير نصراوي، والد لامين جمال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، أكد أن نجله أفضل لاعب بالعالم، ولا يوجد منافسون وتابع أن حدثا غريبا جدا حصل بحفل الكرة الذهبية أمس.

ووصف نصراوي عدم فوز ابنه بجائزة الكرة الذهبية بأنه "أكبر ضرر معنوي يمكن أن يُلحق بانسان".

وحلّ جمال ثانيا في تصويت الجائزة خلف الفرنسي عثمان ديمبلي نجم باريس سان جرمان بطل فرنسا وأوروبا.

وقال نصراوي الذي حضر حفل جائزة الكرة الذهبية في باريس الإثنين، لبرنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني بعد انتهاء الحفل "لن أقول سرقة، ولكنه ضرر معنوي يمكن أن يُلحق بإنسان، لأنني أؤمن أن لامين جمال هو أفضل لاعب في العالم بفارق كبير جدا".

وأضاف نصراوي "ليس لأنه ابني، بل لأنّه أفضل لاعب في العالم.. العام المقبل سيكون هناك فائز إسباني بالكرة الذهبية".

لامين جمال وإنجاز تاريخي

وسجّل ديمبلي (28 عاما) 35 هدفا في 53 مباراة في جميع المسابقات لمصلحة سان جرمان المتوج بثلاثية بطولة فرنسا والكأس المحلية ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وقال رئيس برشلونة جوان لابورتا إن دوري الأبطال كان العنصر الحاسم في تحديد السباق الى الجائزة المرموقة.

من جهته، أحرز جمال (18 عاما) 18 هدفا في 55 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي مساهما في فوز الفريق الكاتالوني بلقب الدوري والكأس والكأس السوبر المحلية، فيما خسر أمام انتر ميلان الإيطالي في نصف نهائي دوري الأبطال.

ودخل جمال أيضا التاريخ بفوزه بجائزة أفضل لاعب شاب للمرة الثانية بعد أن تُوّج بها العام الماضي إثر مساعدته المنتخب الإسباني على الفوز بكأس أوروبا.