شاهد.. رونالدو في مشهد تمثيلي يستحق الأوسكار
قدم رونالدو في فوز فريقه النصر على ضيفه الرياض في الدوري السعودي فاصلا تمثيليا يستحق عليه جائزة الأوسكار.
وبينما كان لاعبو النصر، وفي مقدمتهم النجم البرتغالي وقائد الفريق، يستعدون لتنفيذ ركلة ركنية، سقط السعودي هارون كامارا أرضا، مما أدى لتدخل رونالدو وشرح الحادثة للاعب الخصم وللحكم بأداء تمثيلي وطريقة فكاهية.
وكان النصر سحق ضيفه الرياض 5-1 بختام الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4"لعنة الألقاب" تستمر مع رونالدو في السعودية
- list 2 of 4شاهد.. موقف قيادي لرونالدو بعد خسارة فريقه النصر في نهائي السوبر السعودي
- list 3 of 4الدوري البرتغالي الممتاز يعلن رونالدو أعظم لاعب على مر العصور
- list 4 of 4موعد مباراة النصر والاستقلال بأبطال آسيا.. التشكيلة والقنوات الناقلة
وسجل خماسية النصر كل من جواو فيليكس (هدفان) وكنغسلي كومان ورونالدو (هدفان).
ورفع النصر رصيده لـ9 نقاط في المركز الأول بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف وحامل اللقب، أما الرياض فله 3 نقاط في المركز الـ13.
وتنتظر النصر مواجهة قوية ضد الاتحاد حامل اللقب، وشريكه في الصدارة الذي يتخلف عنه بفارق الأهداف فقط، يوم الجمعة المقبل، لكنه قبل ذلك يحل ضيفا على فريق جدة اليوم الثلاثاء، في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
Published On 23/9/2025|
آخر تحديث: 14:27 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة