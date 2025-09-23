شاهد.. رونالدو في مشهد تمثيلي يستحق الأوسكار

قدم رونالدو في فوز فريقه النصر على ضيفه الرياض في الدوري السعودي فاصلا تمثيليا يستحق عليه جائزة الأوسكار.

وبينما كان لاعبو النصر، وفي مقدمتهم النجم البرتغالي وقائد الفريق، يستعدون لتنفيذ ركلة ركنية، سقط السعودي هارون كامارا أرضا، مما أدى لتدخل رونالدو وشرح الحادثة للاعب الخصم وللحكم بأداء تمثيلي وطريقة فكاهية.

وكان النصر سحق ضيفه الرياض 5-1 بختام الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل خماسية النصر كل من جواو فيليكس (هدفان) وكنغسلي كومان ورونالدو (هدفان).

ورفع النصر رصيده لـ9 نقاط في المركز الأول بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف وحامل اللقب، أما الرياض فله 3 نقاط في المركز الـ13.

وتنتظر النصر مواجهة قوية ضد الاتحاد حامل اللقب، وشريكه في الصدارة الذي يتخلف عنه بفارق الأهداف فقط، يوم الجمعة المقبل، لكنه قبل ذلك يحل ضيفا على فريق جدة اليوم الثلاثاء، في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.