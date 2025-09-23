حصار من 3 محاور وقصف جوي ومدفعي لمدينة غزة

تحاصر القوات الإسرائيلية مدينة غزة من 3 محاور، ففي شمال غربي المدينة تحتشد الدبابات الإسرائيلية في منطقة السودانية، كما تتخذ القوات من مناطق شمال شرق غزة محورا قد يكون منطلقا للدخول البري المتوقع.

ويحشد الجيش الإسرائيلي قواته خلف بركة الشيخ رضوان وفي منطقة الصفطاوي، وقد مهد لذلك بأعمال قصف ونسف.

أما جنوب مدينة غزة فتحكم القوات الإسرائيلية سيطرتها على شارع 8 وشارع 10 ومحيط الكلية الجامعية جنوب حي تل الهوى.

وتقدمت الدبابات الإسرائيلية إلى قلب مدينة غزة قاطعة مخيم الشاطئ وصولا إلى حي النصر، إذ تتمركز حاليا في شارع الشفاء على بعد كيلومتر واحد فقط من مجمع الشفاء الطبي. وبالقوة النارية تحاصر قوات الاحتلال آلاف المدنيين داخل المخيم.

وتشهد مناطق غرب مدينة غزة قصفا جويا ومدفعيا، ما يحول دون خروج المدنيين المحاصرين داخل تلك الأحياء.

تقرير: نسيبة موسى