شاهد.. بوابة إسرائيلية تفصل جنوبي الضفة عن وسطها وشمالها

فوجئ أهالي بلدة العيزرية، شرق القدس المحتلة، بتركيب قوات الاحتلال الإسرائيلي بوابات حديدية على الشارع الرئيسي الذي يعد شريان حياة لفلسطينيي جنوبي الضفة.

وقال رئيس بلدية العيزرية إن إغلاق هذه البوابات يهدد حياة نحو 20 ألف مقدسي يقيمون في البلدة ويعتمدون على هذا الطريق للوصول إلى القدس، إضافة إلى آلاف الموظفين والمرضى الذين يتنقلون بين رام الله وبيت لحم والمستشفيات.

وأكد في حديثه للجزيرة نت أن إحصائيات رسمية أظهرت مرور نحو 60 سيارة في كل دفعة عبر الشارع، مما يعكس حجم الضرر المتوقع على فلسطينيي الضفة.

وأوضح المواطن يحيى أبو غالية، صاحب مغسلة سيارات، للجزيرة نت أن الإجراءات الجديدة ضاعفت معاناة العمال وأصحاب المنشآت في المنطقة، حيث زادت مدة التنقل من أقل من ساعة إلى 4 ساعات يوميا، وأصبحت الحياة "شبه مستحيلة" في ظل الإغلاقات المتكررة.

وأشار حمزة الحوشية، أحد العمال في المنطقة، إلى أن البوابة الجديدة تفصل فعليا بين شمال الضفة وجنوبها، وتأتي ضمن سياسة التضييق على المواطنين لدفعهم إلى الهجرة، مؤكدا أن كثيرا من العمال باتوا يلجؤون إلى طرق تهريب محفوفة بالمخاطر من أجل لقمة العيش المغمسة بالدم.