النزوح في غزة.. رحلة مرهقة وكلفة باهظة تكشف المأساة الإنسانية المتفاقمة

في غزة، لا تقاس تداعيات الحرب بعدد الضحايا، ولا بعدد الغارات أو المباني المدمرة فقط، بل أيضا بكلفة النزوح التي تحولت إلى عبء يفوق قدرة الناس على الاحتمال، فكل ما في غزة صار مكلفا.

اقرأ المزيد

فآلاف العائلات تجبر على ترك بيوتها تحت القصف، لتجد نفسها في رحلة مكلفة ماليا ومرهقة جسديا، حيث تصبح الخيمة رفاهية باهظة الثمن، والانتقال جنوبا مغامرة تكلف ما لا يملكه معظم السكان. ليس مجرد نزوح، بل مأساة إنسانية واقتصادية، تكشف عمق الجرح الذي يعيشه أهل غزة بشكل شبه يومي. تقرير: أحمد مرزوق

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة