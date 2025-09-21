3 محاور يحاول جيش الاحتلال التوغل منها للسيطرة على كامل مدينة غزة

يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليته الرامية إلى احتلال مدينة غزة، ويواصل قصفه المركّز على مناطق عدة بالمدينة، كما يواصل نسف المباني السكنية من آليات عسكرية مفخخة.

وسيطرت قوات الاحتلال على 3 محاور رئيسية في مدينة غزة، ومنها تحاول التوغل للسيطرة على كامل المدينة، المحور الأول هو الشمال الغربي، حيث يتموضع الجيش في حي الكرامة حتى شارع النصر، ويستهدف بالقصف حي الشاطئ وشارع النصر، تزامنا مع تحليق طائرات ومسيرات في الأجواء، لمنع أي تحرك قرب أماكن وجودها.

والمحور الثاني هو الشمالي الشرقي الذي يتحكم في المناطق الشمالية لغزة وجباليا البلد إلى بداية شارع الجلاء، يتزامن ذلك مع تحليق الطائرات فوق شارع الجلاء الذي يربط شمال غزة بمدينة غزة.

أما المحور الثالث فهو في جنوب مدينة غزة، حيث يتوغل الجيش الإسرائيلي في حيي الزيتون والصبرة، وتتمركز آلياته خلف الكلية الجامعية جنوب المدينة.

تقرير: عمر عبد اللطيف