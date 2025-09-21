مظاهرات في مدن فرنسية تدعو لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة

شهدت باريس وعدة مدن فرنسية مظاهرات للتضامن مع غزة رغم الجو الماطر. ودعا المشاركون إلى وقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي القطاع الفلسطيني.

كما ندد المتظاهرون باستمرار المجازر في غزة، تزامناً مع التجويع الذي يستخدمه جيش الاحتلال سلاحا ضد المدنيين. كما طالبوا بمقاضاة المسؤولين في إسرائيل، ومقاطعتها اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. تقرير: نور الدين بوزيان

المصدر: الجزيرة