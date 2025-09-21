شاهد.. ميسي يسجل هدفا خرافيا في الدوري الأميركي
وتقدم إنتر ميامي في الدقيقة 35 عندما مرر ميسي الكرة إلى تاديو أليندي الذي تفوق على الحارس لويس باراسا ووضعها في الشباك، لكن البلجيكي كريستيان بينتيكي أدرك التعادل لدي سي يونايتد مطلع الشوط الثاني (52).
وعاد إنتر ميامي للتقدم في الدقيقة 66 بفضل ميسي الذي ضمن الفوز لفريقه نهائيا بتسجيله الثالث في الدقيقة 85، بعدما ترك لمواطنه ماتيو سيلفيتي فرصة للتسجيل في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، لكن الأخير سدد الكرة فوق العارضة.
GOOOOOOAL MESSI
هذه المباراة برعاية @TheKusamarian pic.twitter.com/uHhjzm3FJP
— Messi World (@M10GOAT) September 21, 2025
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4إنجازات ميسي الفردية والجماعية مع منتخب الأرجنتين
- list 2 of 4هل ميسي مصاب بالتوحد؟
- list 3 of 4ميسي يسجل هدفا ويصنع آخر في فوز إنتر ميامي بالدوري الأميركي
- list 4 of 4ميسي يمدد عقده مع إنتر ميامي
ورفع ميسي رصيده إلى 22 هدفا في 22 مباراة، متصدرا ترتيب الهدافين بفارق هدف أمام الإنجليزي سام ساريدج.
وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، قلص جايكوب موريل الفارق لدي سي يونايتد لكن متأخرا جدا (7+90)، لينال إنتر ميامي النقاط الثلاث التي رفع بها رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس ضمن منافسات المنطقة الشرقية.
هدددددددف اول لميامي بعد تمريرة سااااحرة من الملك ميسسسي
هذه المباراة برعاية @TheKusamarian pic.twitter.com/Vm72kfQcLp
— Messi World (@M10GOAT) September 21, 2025
وبات إنتر ميامي قريبا جدا من اللحاق بفيلادلفيا يونيون المتصدر وسينسيناتي ونيويورك سيتي أف سي التي ضمنت تأهلها إلى الـ"بلاي أوف" في الشرق.
ويتأهل إلى الـ"بلاي أوف" أصحاب المراكز التسعة الأولى في كل من المنطقتين، ويتقدم إنتر ميامي بفارق 9 نقاط عن نيويورك ريد بولز العاشر مع ثلاث مباريات أقل من الأخير.
وتبقى لإنتر ميامي 6 مباريات في الموسم المنتظم، ما يعني أن تأهله شبه محسوم.
أرقام ميسي:
- 882 هدفا في مسيرته.
- 391 تمريرة حاسمة
- 600 هدف من داخل منطقة الجزاء (رقم قياسي بلغه سابقا رونالدو)