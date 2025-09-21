Inter Miami's Argentine forward Lionel Messi #10 celebrates his second goal during the Major League Soccer (MLS) non-conference regular season soccer match between Inter Miami CF and D.C United at Chase Stadium in Fort Lauderdale, Florida, on September 20, 2025. (Photo by Chris Arjoon / AFP)
مدة الفيديو 00 دقيقة 17 ثانية 00:17

شاهد.. ميسي يسجل هدفا خرافيا في الدوري الأميركي

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين لفريقه إنتر ميامي بينهما هدف خرافي، وقاده للفوز على دي سي يونايتد 3-2 ووضعه على مشارف التأهل إلى الأدوار النهائية في الدوري الأميركي.

وتقدم إنتر ميامي في الدقيقة 35 عندما مرر ميسي الكرة إلى تاديو أليندي الذي تفوق على الحارس لويس باراسا ووضعها في الشباك، لكن البلجيكي كريستيان بينتيكي أدرك التعادل لدي سي يونايتد مطلع الشوط الثاني (52).

وعاد إنتر ميامي للتقدم في الدقيقة 66 بفضل ميسي الذي ضمن الفوز لفريقه نهائيا بتسجيله الثالث في الدقيقة 85، بعدما ترك لمواطنه ماتيو سيلفيتي فرصة للتسجيل في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، لكن الأخير سدد الكرة فوق العارضة.

ورفع ميسي رصيده إلى 22 هدفا في 22 مباراة، متصدرا ترتيب الهدافين بفارق هدف أمام الإنجليزي سام ساريدج.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، قلص جايكوب موريل الفارق لدي سي يونايتد لكن متأخرا جدا (7+90)، لينال إنتر ميامي النقاط الثلاث التي رفع بها رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس ضمن منافسات المنطقة الشرقية.

وبات إنتر ميامي قريبا جدا من اللحاق بفيلادلفيا يونيون المتصدر وسينسيناتي ونيويورك سيتي أف سي التي ضمنت تأهلها إلى الـ"بلاي أوف" في الشرق.

ويتأهل إلى الـ"بلاي أوف" أصحاب المراكز التسعة الأولى في كل من المنطقتين، ويتقدم إنتر ميامي بفارق 9 نقاط عن نيويورك ريد بولز العاشر مع ثلاث مباريات أقل من الأخير.

وتبقى لإنتر ميامي 6 مباريات في الموسم المنتظم، ما يعني أن تأهله شبه محسوم.

أرقام ميسي:

  • 882 هدفا في مسيرته.
  • 391 تمريرة حاسمة
  • 600 هدف من داخل منطقة الجزاء (رقم قياسي بلغه سابقا رونالدو)
Published On 21/9/2025
|
آخر تحديث: 11:44 (توقيت مكة)

حفظ

المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي