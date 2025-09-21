شاهد.. ميسي يسجل هدفا خرافيا في الدوري الأميركي

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين لفريقه إنتر ميامي بينهما هدف خرافي، وقاده للفوز على دي سي يونايتد 3-2 ووضعه على مشارف التأهل إلى الأدوار النهائية في الدوري الأميركي.

وتقدم إنتر ميامي في الدقيقة 35 عندما مرر ميسي الكرة إلى تاديو أليندي الذي تفوق على الحارس لويس باراسا ووضعها في الشباك، لكن البلجيكي كريستيان بينتيكي أدرك التعادل لدي سي يونايتد مطلع الشوط الثاني (52).

وعاد إنتر ميامي للتقدم في الدقيقة 66 بفضل ميسي الذي ضمن الفوز لفريقه نهائيا بتسجيله الثالث في الدقيقة 85، بعدما ترك لمواطنه ماتيو سيلفيتي فرصة للتسجيل في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، لكن الأخير سدد الكرة فوق العارضة.

ورفع ميسي رصيده إلى 22 هدفا في 22 مباراة، متصدرا ترتيب الهدافين بفارق هدف أمام الإنجليزي سام ساريدج.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، قلص جايكوب موريل الفارق لدي سي يونايتد لكن متأخرا جدا (7+90)، لينال إنتر ميامي النقاط الثلاث التي رفع بها رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس ضمن منافسات المنطقة الشرقية.

هدددددددف اول لميامي بعد تمريرة سااااحرة من الملك ميسسسي هذه المباراة برعاية @TheKusamarian pic.twitter.com/Vm72kfQcLp — Messi World (@M10GOAT) September 21, 2025

وبات إنتر ميامي قريبا جدا من اللحاق بفيلادلفيا يونيون المتصدر وسينسيناتي ونيويورك سيتي أف سي التي ضمنت تأهلها إلى الـ"بلاي أوف" في الشرق.

ويتأهل إلى الـ"بلاي أوف" أصحاب المراكز التسعة الأولى في كل من المنطقتين، ويتقدم إنتر ميامي بفارق 9 نقاط عن نيويورك ريد بولز العاشر مع ثلاث مباريات أقل من الأخير.

وتبقى لإنتر ميامي 6 مباريات في الموسم المنتظم، ما يعني أن تأهله شبه محسوم.

أرقام ميسي: