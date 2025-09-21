بماكينة عمرها 120 عاما مقدسي يصلح الحقائب والمصنوعات الجلدية

داخل سوق أفتيموس في البلدة القديمة بالقدس، يواصل المواطن زكريا مجاهد (77 عاما) الحفاظ على مهنته في إصلاح الحقائب منذ أكثر من 64 عاما.

يقول مجاهد -في حديثه للجزيرة نت- إن مشواره المهني بدأ عام 1962، عندما كان في سن 14، وهو يعمل إلى جانب والده الذي كان تاجر في أحذية بمدينة القدس.

وأضاف "تعلمت منه الحرفة، وبدأنا بالأحذية، لكن مع اجتياح الأحذية الصينية الرخيصة للأسواق، كسدت الصناعة المحلية، فاتجهت إلى تصليح الحقائب".

ولا يزال زكريا يحتفظ باثنتين من ماكينات الخياطة النادرة، إحداهما يزيد عمرها على 120 عاما، والأخرى -كما يقول- لا يمتلك مثلها أحد في المدينة الفلسطينية المقدسة.

ولكن مع تراجع الحركة التجارية في البلدة القديمة، وتضييق الاحتلال على المقدسيين، تقلص عدد الزبائن، وكسدت الأسواق.

وختم حديثه بالقول "زمان كانت القدس غير. كانت البركة في كل شيء. اليوم الأوضاع تغيرت، الأشغال قلت، لكن البركة ما زالت موجودة، والمقدسيون أهل نخوة وكرم".